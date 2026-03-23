فقد مدرب تونديلا كريستيانو باتشي أعصابه مع رئيس ناديه وحدثت مشادة كلامية بينهما في نهاية المباراة ضد أفيس 0-0 وتطورت إلى عراك بالأيدي خلال الجولة السابعة والعشرين من الدوري البرتغالي الممتاز.



وبحسب صحيفة أو جوجو البرتغالية نشب خلاف حاد بين مدرب فريق تونديلا ورئيسه في نهاية المباراة تطور إلى اعتداء من باتشي على كويمبرا.



وأضافت أن باتشي أمسك برئيس النادي من رقبته مما اضطر الرئيس إلى استدعاء الشرطة وقد وقع هذا الشجار الحاد بحسب التقارير في مكتب بملعب جواو كاردوسو.



كان رد فعل الإدارة سريعًا حيث أعلن رئيس النادي إقالة باتشي من منصبه دون الخوض في خيبة أمل اليوم السابق، قائلاً: «هذه أمور تحدث في كرة القدم. انتهى الأمر أؤكد أن كريستيانو لم يعد مدربًا لتونديلا وذلك في تصريحات لوكالة الأنباء لوسا».



يذكر أن فريق تونديلا يقبع في المركز ما قبل الأخير في سلم ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز برصيد (20 نقطة) بعد مرور 26 جولة من المسابقة.