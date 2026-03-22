أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم استدعاء اللاعب الشاب ماتيو دامس، المحترف في صفوف الأهلي، للانضمام إلى قائمة منتخب بلجيكا تحت 21 عامًا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.



ويأتي هذا الاستدعاء بعد المستويات اللافتة التي قدمها دامس أخيرًا، ما دفع الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي لمنحه الفرصة ضمن كوكبة من العناصر الشابة استعدادًا للاستحقاقات القادمة.



ويُعد انضمام دامس خطوة مهمة في مسيرته الدولية، ويعكس الثقة المتزايدة بقدراته الفنية، خصوصًا مع سعي المنتخب البلجيكي لتعزيز صفوفه بالمواهب الواعدة في هذه المرحلة.