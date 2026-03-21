سجل بايرن ميونيخ 3 أهداف في 7 دقائق ليفوز بسهولة 4-0 على ضيفه ​أونيون برلين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ‌اليوم (السبت)، ويوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه في الصدارة إلى 12 نقطة، مقترباً من تحقيق رقم قياسي تاريخي في تسجيل الأهداف ​بالنادي.



ويحتل الفريق البافاري، الساعي لتحقيق ثلاثية من الألقاب ​بعد تأهله لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب ⁠أتلانتا، الصدارة برصيد 70 نقطة، بينما يواجه بروسيا دورتموند، صاحب المركز ​الثاني برصيد 58 نقطة، هامبورج في وقت لاحق اليوم.



وبهذا يرتفع ​رصيد بايرن من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 97 هدفاً في الدوري ويحتاج 4 أهداف فقط لمعادلة الرقم القياسي للنادي في موسم 1971-1972 من ​المسابقة طبقاً لإحصاء نشرته «رويترز».



وصمد أونيون لمدة نصف ساعة قبل أن يضغط أصحاب الأرض ​بقوة، وسدد الشاب لينارت كارل، الذي تقرر استدعاؤه لمنتخب ألمانيا هذا الأسبوع، ‌كرة ⁠ارتدت من القائم.



وأطلق مايكل أوليس تسديدة مقوسة في الدقيقة 42 إلى داخل الشباك. ثم أضاف سيرج جنابري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف هاري كين، ​هداف الدوري الألماني، ​هدفاً آخر بعد ⁠4 دقائق من بداية الشوط الثاني.



ووصل كين، الذي يسعى لتحطيم رقم روبرت ليفاندوفسكي القياسي البالغ ​41 هدفاً في موسم واحد من المسابقة، إلى 31 ​هدفاً في ⁠الدوري قبل 7 مباريات على خط النهاية.



وأطلق جنابري تسديدة قوية ليسجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 67، بينما استمرت سيطرة فريقه ⁠على ​مجريات اللعب، وسدد أوليس كرة منخفضة ارتطمت ​بالقائم في وقت متأخر من المباراة. وكاد كين أن يسجل هدفاً آخر في ​الدقيقة 90 لكن تسديدته لم تكن متقنة.