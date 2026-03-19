أكد مدرب تشيلسي الإنجليزي ليام روسينيور أن ناديه كشف هوية مسرب تشكيلات الفريق في الفترة الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نشرت تشكيلات تشيلسي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ذهاباً وإياباً، قبل الإعلان الرسمي.

وقال روسينيور في تصريح نقلته صحيفة «ديلي ميل»: «نعرف من سرب التشكيل، لم يصدر الأمر عن أي نية خبيثة تجاهي أو تجاه الفريق، لقد تعاملنا مع الموقف».

مصدر التسريبات

ولم يكشف المدرب اسم الشخص الذي سرب تشكيل الفريق مرتين، لكن بحسب «ديلي ميل»، فإن التسريبات لم تأتِ مباشرة من لاعب، ويعتبرها روسينيور وتشيلسي صادرة عن مصدر خارجي.

وداع دوري الأبطال

وودع تشيلسي دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 8-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.