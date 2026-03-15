حظي ملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 بتأييد تاريخي غير مسبوق من أكثر من 140 دولة، وثقة المجتمع الدولي الكبيرة انعكست بالتأييد الكامل لاستضافة المونديال، وتعيش المملكة لحظات تاريخية لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم التي يتم تنظيمها في دولة واحدة، إذ فتحت رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الأبواب للعالم ليرى المملكة، وكأس العالم الذي يعتبر حلماً كبيراً بالنسبة للمجتمع السعودي كاملاً، إذ ستقدم أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم على أرض المملكة في 2034، مثبتة قدرتها على استضافة بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد، وستقام في 5 مدن وعلى 15 ملعباً على طراز عالمي.