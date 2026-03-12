واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته الاعتيادية بمقر النادي، وشهدت التدريبات الهلالية مشاركة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، وعدم صحة الأخبار المتداولة بأن اللاعب قد تغيب عن التدريبات للإصابة، مما يؤكد جاهزيته لمواجهة الفتح القادمة في الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين «روشن». وقد تركزت التدريبات على الجوانب اللياقية والفنية، وشهد المران مشاركة الثنائي المصاب روبن نيفيز وحسان تمبكتي في التدريبات الجماعية واقترابهما من الجاهزية الكاملة، في حين، تواجد اللاعب حمد اليامي في العيادة الطبية، فيما واصل اللاعب ناصر الدوسري برنامجه التأهيلي.