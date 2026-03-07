أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم (السبت)، تمديد عقد لاعبه الهولندي ريان غرافنبيرخ، في إطار خطته للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وأوضح النادي عبر موقعه الإلكتروني أن ريان غرافنبيرخ وقّع عقداً طويل الأمد مع ليفربول، دون الكشف عن مدته، لكن شبكة «ليفربول إيكو» ذكرت أن العقد الجديد سيبقي اللاعب الهولندي في صفوف «الريدز» حتى عام 2032.

غرافنبيرخ: قرار التمديد كان سهلاً

وعبّر غرافنبيرخ عن سعادته بتمديد عقده، إذ قال لموقع ناديه: «أشعر بسعادة بالغة بتمديد عقدي مع ليفربول، فقد شعرت مباشرة بثقة النادي، وكذلك المدرب».

وأضاف: «كان قرار التمديد سهلاً بالنسبة لي، إذ تشعر عائلتي بالسعادة هنا، أتطلع إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، أما على المدى البعيد فهدفي الفوز بالمزيد من الألقاب مع ليفربول».

وتابع: «أنا ممتن حقاً لمشجعي ليفربول، فلولاهم لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، نريد أن نمنحهم المزيد من الألقاب في المستقبل، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك».

أرقام غرافنبيرخ مع ليفربول

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2023 قادماً من بايرن ميونيخ، شارك غرافنبيرخ في 123 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، وساعد الفريق على الفوز بكأس كاراباو في عام 2024، ولقب الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي.