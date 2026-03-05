اتخذ أسطورة الكرة السعودية وقائد نادي النصر والمنتخب السابق ماجد عبدالله موقفًا حازمًا برفض الإدلاء بأي تصريح لأحد البرامج الرياضية، وذلك على هامش حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مساء الأربعاء، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.



وجاء موقف ماجد عبدالله احتجاجًا على ما وصفه بإساءات طالت رموزًا رياضية سعودية ارتبطت بتاريخ نادي النصر، حيث فضّل الابتعاد عن الحديث الإعلامي في أي منصة يرى أنها تتجاوز حدود النقد الرياضي إلى الإسقاط على تاريخ اللاعبين ورموز اللعبة.



ويُعد موقف قائد النصر التاريخي رسالة واضحة في الدفاع عن مكانة الرموز الرياضية واحترام إرثها، خصوصًا في ظل تصاعد النقاشات الإعلامية والبرامج الرياضية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة. ويؤكد مقربون من الحدث أن ماجد عبدالله شدد على أن احترام تاريخ النجوم والرموز يمثل قاعدة أساسية لأي حضور إعلامي أو مشاركة في البرامج الرياضية.