تدخل منافسات بطولة زوهو لكرة قدم الصالات ضمن موسم القادسية الرمضاني، منعطفاً مهماً للفرق المتأهلة لدور ربع النهائي، إذ تشهد مواجهتين؛ الأولى تجمع فريق القادسية مع نظيره القريان، فيما يلتقي فريق الثقبة مع صقر أكادير المغربي، وتُعد المباراتان محطة مهمة في مشوار الفرق نحو التأهل إلى نصف النهائي، وسط تطلعات جماهيرية بمنافسة قوية وأداء مميز يعكس مستوى الفرق المشاركة.



وعزز فريق مجموعة غدران صدارته المجموعة الثالثة مؤكدًا تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي في بطولة زوهو لكرة قدم الصالات، ضمن منافسات موسم القادسية الرمضاني، وذلك بعد فوزه الكبير على الشعب العماني بنتيجة 4-1، وحاز اللاعب سفيان شعراوي على جائزة نجومية المباراة.



وفي المباراة الثانية حسم نادي الإعلاميين تأهله إلى دور ربع نهائي البطولة بفوزه على نظيره القريان 2-1، ورغم خسارة القريان إلا أنه تأهل كذلك كأفضل مركز ثالث بين الفرق المنافسة في دور المجموعات.



وعلى صعيد متصل شهد مقر نادي القادسية إقبالًا جماهيريًا مميزًا على فعاليات موسمه الرمضاني، رغم الأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية، في مشهد يعكس حجم التفاعل المجتمعي والاهتمام الكبير بالفعاليات المصاحبة للموسم.



وتوافد الزوار إلى مقر النادي للاستمتاع بالفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية والمبادرات المجتمعية المتنوعة، حيث تواصلت المنافسات والأنشطة وفق الخطة التنظيمية المعدة مسبقًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الحضور وراحتهم.



وأضفت الأجواء الماطرة طابعًا خاصًا على الفعاليات، إذ حرصت العائلات والشباب على المشاركة التفاعلية.



وأكدت اللجنة المنظمة لموسم القادسية الرمضاني أن استمرار الحضور والتفاعل رغم تقلبات الطقس يجسد ثقة المجتمع في جودة التنظيم وتنوع البرامج المقدمة، مشيرة إلى أن الفرق التنظيمية عملت بكفاءة عالية لضمان استمرارية الفعاليات بسلاسة، بما يواكب تطلعات الزوار ويعزز تجربتهم.



من جهته، اختتمت اليوم منافسات مسابقة القرآن الكريم التي أقيمت ضمن موسم القادسية الرمضاني بالتعاون مع جمعية تحفيظ الشرقية تحت شعار "لبناء مجتمع يحيا بالقرآن".



ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيّمة تصل إلى 75 ألف ريال، سيتم توزيعها على 20 فائزًا، في خطوة تهدف إلى تحفيز المشاركين وتشجيعهم على الإتقان والتنافس الشريف في حفظ كتاب الله وتلاوته، وترسيخ القيم القرآنية في المجتمع ضمن رسالة الموسم الرمضاني.



وكانت عمليات التصفية والفرز، التي جرت وفق الضوابط المعتمدة لكل فرع، أسفرت عن تأهل 375 متسابقًا إلى المرحلة النهائية، توزّعوا على 5 فروع، بواقع 70 متسابقًا في الفرع الأول، و70 في الفرع الثاني، و80 في الفرع الثالث، و80 في الفرع الرابع، و 75 في الفرع الخامس المعني بالتلاوة.