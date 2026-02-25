أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا القائمة المستدعاة لمواجهة بنفيكا البرتغالي، المقررة اليوم (الأربعاء)، على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

غياب مبابي

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، بسبب معاناته من إصابة في ركبته اليسرى.

وجاءت قائمة ريال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران غونزاليس.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، أرنولد، أسينسيو، كاريراس، فران غارسيا، روديغر، ميندي.

الوسط: كامافينغا، فالفيردي، تشواميني، أردا غولر، سيستيرو، مانويل أنخيل، بالاسيوس، تياغو.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتونو.

نتيجة لقاء الذهاب

يُذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز ريال مدريد بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور، ويكفي «الملكي» التعادل في لقاء اليوم من أجل العبور إلى دور الـ16.