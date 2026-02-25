تعرض لاعب الهلال حمد اليامي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام التعاون والتي انتهت بهدفٍ لمثلِه، في المواجهة التي أُقيمت على ملعب نادي التعاون ببريدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، إذ أوضح أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني أن الإصابة جاءت دون احتكاك مباشر، مع ثبات القدم على الأرض وثني خفيف مع ضغط على العضلة الأمامية، وهي مؤشرات قد تدل على احتمالية حدوث خلع في صابونة الركبة نتيجة تأثر الرباط الداخلي المثبّت لها. وأضاف يقول في تغريدته التي بثها عبر موقع الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي«x»: «ضرورة التدخل الفوري من الطاقم الطبي لإرجاع الصابونة في حال تأكد الخلع، يلي ذلك إجراء فحوصات وأشعة دقيقة للتأكد من سلامة رباط الصابونة، إضافة إلى الاطمئنان احترازيًا على عدم وجود إصابة في الرباط الصليبي».

من جهتها أوضجت إدارة نادي الهلال أن الفحوصات الطبية المبدئية التي أجراها اللاعب «حمد اليامي»، عقب مباراة الهلال والتعاون، أكدت إصابته في الرّضفة، وسيخضع «اليامي» لكشف نهائي في أحد المستشفيات صباح اليوم (الأربعاء) وستتضح مدة برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال اليومين القادمين.