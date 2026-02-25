كشف تقرير صحفي عن خطة نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع الظهير الأيمن جواو كانسيلو نهائياً من نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان برشلونة قد تعاقد مع كانسيلو في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مع تحمل الهلال جزءاً من راتبه.

شرط أساسي لضم كانسيلو نهائياً

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، اتفق النادي الكتالوني مع كانسيلو ووكلائه على بقائه في الفريق إذا كان أداؤه مرضياً على أرض الملعب، واستيفاء شروط مالية معينة، يجب على اللاعب تحقيقها.

وأضاف التقرير أن برشلونة يشترط على كانسيلو فسخ تعاقده مع الهلال أولاً من أجل ضمه نهائياً، وهي خطوة جيدة للنادي الكتالوني بالنظر إلى ارتفاع أسعار الأظهرة في السوق حالياً.

عقد كانسيلو مع الهلال وقيمته السوقية

يرتبط جواو كانسيلو بعقد مع الهلال يمتد حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».