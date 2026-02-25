كشف تقرير صحفي عن خطة نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع الظهير الأيمن جواو كانسيلو نهائياً من نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان برشلونة قد تعاقد مع كانسيلو في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مع تحمل الهلال جزءاً من راتبه.
شرط أساسي لضم كانسيلو نهائياً
وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، اتفق النادي الكتالوني مع كانسيلو ووكلائه على بقائه في الفريق إذا كان أداؤه مرضياً على أرض الملعب، واستيفاء شروط مالية معينة، يجب على اللاعب تحقيقها.
وأضاف التقرير أن برشلونة يشترط على كانسيلو فسخ تعاقده مع الهلال أولاً من أجل ضمه نهائياً، وهي خطوة جيدة للنادي الكتالوني بالنظر إلى ارتفاع أسعار الأظهرة في السوق حالياً.
عقد كانسيلو مع الهلال وقيمته السوقية
يرتبط جواو كانسيلو بعقد مع الهلال يمتد حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».
A press report revealed FC Barcelona's plan to permanently sign right-back João Cancelo from Saudi club Al Hilal during the upcoming summer transfer window.
Barcelona had signed Cancelo on loan for six months during the last winter transfer window, with Al Hilal covering part of his salary.
Essential Condition for Permanently Signing Cancelo
According to the Spanish newspaper "Sport," the Catalan club has agreed with Cancelo and his agents that he will remain with the team if his performance on the pitch is satisfactory and certain financial conditions are met, which the player must achieve.
The report added that Barcelona requires Cancelo to terminate his contract with Al Hilal first in order to sign him permanently, which is a good move for the Catalan club considering the current high prices of full-backs in the market.
Cancelo's Contract with Al Hilal and His Market Value
João Cancelo is under contract with Al Hilal until June 30, 2027, and his market value is estimated at around 10 million euros according to the "Transfermarkt" website.