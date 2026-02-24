يبحث فريق إنتر ميلان الإيطالي وصيف النسخة الماضية عن التأهل الصعب عندما يستضيف نظيره بودو غليمت النرويجي على ملعب «جيوزيبي مياتزا» في ميلانو، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وكان إنتر ميلان قد تلقى خسارة مفاجئة في لقاء الذهاب خارج أرضه بنتيجة 3-1 أمام بودو غليمت، الفريق الذي فرض نفسه هذا الموسم كأحد أبرز مفاجآت البطولة وأصبح يُوصف بـ«الحصان الأسود» بعدما أطاح بعدد من الفرق الكبيرة وقدم عروضًا قوية لفتت أنظار القارة الأوروبية.



يدخل إنتر اللقاء وهو مطالب بالفوز بفارق 3 أهداف كاملة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما وضع نفسه في موقف معقد إثر نتيجة الذهاب. ويأمل الفريق الإيطالي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب الطاولة، خاصة أنه يمتلك خبرة كبيرة في الأدوار الإقصائية، فضلًا عن كوكبة من النجوم القادرين على صناعة الفارق في مثل هذه المواجهات، ويمثل اللقاء اختبارًا حقيقيًا لشخصية الإنتر، الذي بلغ نهائي النسخة الماضية وقدم مشوارًا مميزًا، لكنه يجد نفسه الآن أمام تحدٍ صعب للحفاظ على آماله الأوروبية وعدم توديع البطولة مبكرًا.



على الجانب الآخر، يدخل بودو غليمت المواجهة بأفضلية واضحة بعد فوزه ذهابًا، كما يلعب دون ضغوط كبيرة، بعدما تجاوز التوقعات ووصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه. ويعتمد الفريق النرويجي على أسلوب لعب سريع وتنظيم تكتيكي مميز، إضافة إلى الروح القتالية التي كانت سلاحه الأبرز هذا الموسم.



وسيحاول بودو غليمت امتصاص حماس أصحاب الأرض، والاعتماد على الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات المتوقعة في دفاع إنتر، الذي سيكون مطالبًا بالاندفاع الهجومي منذ الدقائق الأولى.



المواجهة المرتقبة تحمل في طياتها صراعًا كلاسيكيًا بين خبرة فريق كبير اعتاد المنافسة على الألقاب القارية، وطموح فريق صاعد يسعى لمواصلة كتابة التاريخ. وبين ضغط النتيجة وحلم التأهل، ستكون جماهير ميلانو على موعد مع ليلة أوروبية حافلة بالإثارة، قد تحدد مصير موسم كامل بالنسبة للفريق الإيطالي.