علمت مصادر «عكاظ» في ما يتعلق بالبيت الأهلاوي بأن عودة المدافع التركي ميريح ديميرال، ستكون أمام الدحيل في ذهاب دور الـ16 من دوري آسيا للنخبة، في الثاني من مارس القادم في الدوحة، بعد توصية الجهاز الطبي بعدم الزج به في مواجهة الرياض الخميس القادم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.



ويواصل اللاعب التركي برنامجه التأهيلي وفق الخطة الموضوعة، بعد الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي بقيادة الدكتور مبارك المطوع الذي فضّل منحه الوقت الكافي لاستعادة جاهزيته الكاملة، قبل العودة إلى المباريات ذات الطابع القاري.



ويتابع الجهاز الفني التقارير الطبية اليومية الخاصة بحالة اللاعب، على أن يُتخذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهاز الطبي، بما يضمن سلامته ويعزز جاهزيته للاستحقاقات القادمة.