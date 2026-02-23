أصدرت لجنة الانضباط في بطولة جدة لكرة القدم 2026 قرارها رقم 2/ج/2026 بتاريخ 23/2/2026 بعد أن تقدم «الرسوخ» بعد خسارته من «الوداد الطائفي» ضمن مباريات دور الـ16 بنتيجة 4/2 بالاحتجاج على مشاركة اللاعب عبدالرحمن الجمعان (حلواني) رقم 8 كونه لاعباً محترفاً، وأنظمة رابطة الهواة لكرة القدم ولائحة بطولة جدة لكرة القدم 2026 تمنع مشاركة اللاعبين المحترفين نهائياً، وبعد اجتماع لجنة الانضباط وبناء على المادة رقم 53 من لائحة الانضباط وفض المنازعات وعدم الأهلية القانونية قررت قبول احتجاج «الرسوخ» شكلاً وموضوعاً، واعتبار «الوداد الطائفي» خاسراً نتيجة المباراة 3/0، وإيقاف لاعب «الوداد الطائفي» عبدالرحمن الجمعان 4 مباريات، وإيقاف إداري «الوداد الطائفي» خالد القرشي 4 مباريات، وإعادة رسوم الاحتجاج لـ«الرسوخ»، والقرار غير قابل للاستئناف استناداً على لائحة بطولة جدة لكرة القدم 2026.