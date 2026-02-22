قدّمت قمة الكرة السعودية بين فريقي الهلال والاتحاد ضمن كلاسيكو الجولة الـ23 مادة دسمة لعدد كبير من وسائل الإعلام حول العالم الذين قاموا بتغطية اللقاء، كلٌ على هواه، من خلال متابعة أدق التفاصيل والتقلبات التي حصلت في صدارة الدوري التي عادت للنصر من جديد بعد تعثر الزعيم أمام العميد بهدف لكليهما.

وتابعت العديد من المواقع الأجنبية اللقاء لحظة بلحظة، مُسلطة الضوء على صلابة الاتحاد أمام التفوق العددي المُبكر للهلال، وما اعتبره البعض انتقاماً رمزياً من الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل للهلال خلال الميركاتو الشتوي 2026 قادماً من الفريق الاتحادي.

من إسبانيا، تناولت صحيفة «آس» المباراة بشكل مفصل، مؤكدة أن الاتحاد أظهر شخصية قوية بالرغم من الطرد المبكر للاعبه حسن كادش عند الدقيقة 9، وأدرك التعادل رغم ضغط الهلال المستمر.

وركّزت الصحيفة على أن بنزيما، رغم مشاركته في صناعة العديد من الفرص، لم يتمكن من تسجيل هدف حاسم للهلال، وهو ما اعتبرته «آس» بمثابة رد اتحادي و«انتقام» على رحيل اللاعب الفرنسي الكبير عن صفوفه، لاسيما أن التعادل تسبّب في تجريد الهلال من صدارته.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن التعادل جاء ليعيد ترتيب المنافسة على القمة، إذ استفاد الفريق النصراوي من هذا التعثر، بعد فوزه على الحزم برباعية نظيفة؛ ليستعيد الصدارة بفارق نقطة عن الهلال، الذي تراجع للمركز الثاني.

من جانبها، ركّزت شبكة «ESPN» العالمية على تفوق الهلال في السيطرة على الكرة وخلق الفرص، لكنها أشارت إلى أن الاتحاد تعامل مع المباراة بذكاء تكتيكي، واستحق التعادل كنقطة ثمينة، وأكدت أن «الزعيم» أخفق في تحويل السيطرة إلى نقاط كاملة، بينما نجح «العميد» في فرض احترامه على ملعب منافسه.

أما الصحافة البرتغالية، فقد أشادت بدور المدرب سيرجيو كونسيساو في قيادة فريقه، إذ سلطت صحيفة «آبولا» الضوء على التنظيم الدفاعي وروح الفريق القتالية، مؤكدة أن الاتحاد رغم اللعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 9، استطاع الصمود أمام ضغط الهلال الشديد.

ونقلت الصحيفة تصريحات كونسيساو الذي وصف المباراة بالصعبة للغاية، مشيداً بأداء لاعبيه وصبرهم وانضباطهم. وأشارت «آبولا» أيضاً إلى أن النقطة أعادت ترتيب المنافسة في دوري روشن، ومنحت نادي النصر فرصة الابتعاد في الصدارة، برصيد 55 نقطة، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة في المرتبة السادسة.