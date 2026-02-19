استدعى مدرب منتخب شباب مصر وائل رياض اللاعب كريم أحمد، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ليكون الظهور الأول له بقميص الفراعنة في هذه المرحلة السنية، ضمن رؤية فنية تعتمد على توسيع قاعدة الاختيار ومتابعة المواهب المصرية في مختلف الدوريات الأوروبية. وتعتبر تجربته الأولى بقميص منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بعد وصوله إلى القاهرة وانضمامه غداً (الجمعة) إلى معسكر الفريق الذي ينطلق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، استعداداً لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.



تعود رحلة الموهوب «كريم أحمد» إلى سنوات مبكرة داخل أروقة أكاديمية ليفربول، حيث التحق بالنادي وهو في السادسة من عمره، ليكبر بين جدران واحدة من أقوى مدارس كرة القدم في أوروبا، ثم تدرج في كل المراحل السنية بثبات، حتى فرض اسمه ضمن أبرز عناصر فريق تحت 18 عاماً، قبل أن يوقع أول عقد احترافي له في صيف 2025 ويصعد إلى فريق تحت 21 عاماً، في خطوة تعكس ثقة النادي في موهبته وقدرته على التطور، وأصبح عنصراً مؤثراً في الثلث الهجومي للفريق، حيث سجل 7 أهداف وصنع 5 أخرى في مختلف البطولات، وشارك في منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب. ويمتاز اللاعب بمرونة هجومية واضحة، ويجيد اللعب كمهاجم صريح أو خلف رأس الحربة، كما يستطيع التحرك على الأطراف، مع قدرته على صناعة الفرص واللعب بين الخطوط، ويعتبر خليفة «محمد صلاح» في النادي الإنجليزي.



ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي، يومي 24 و28 فبراير الحالي، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات لكأس الأمم الأفريقية، حيث يدخل الفريق معسكره المغلق واضعاً أولى خطواته نحو حلم التأهل والمنافسة.