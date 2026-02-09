في واقعة صادمة، تعرض عدد من لاعبي فريق الشباب مواليد 2007 بنادي بيراميدز في مصر، لحادثة مروعة بعد سقوط المصعد (الأسانسير) الذي كان يقلهم من الدور الرابع داخل مقر النادي الإداري والتدريبي.

وكشف مدرب قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إيهاب المصري، تفاصيل الحادثة عبر منشوره الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على نجاة لاعبي فريق 2007 في بيراميدز بعد إلقاء المحاضرة وأثناء نزولهم بالأسانسير سقط بيهم من الدور الرابع.. تعرض لاعبين للكسر والقطع في القدم وجروح وكدمات وحالات إغماء شديدة، وحتى الآن في المستشفى موقف صعب ربنا سترها على الولاد».

وأكد المدرب أن اللاعبين كانوا قد انتهوا لتوهم من إحدى المحاضرات الفنية، وأثناء نزولهم بالمصعد حدث العطل الفني المفاجئ الذي أدى إلى سقوطه الحر من الطابق الرابع، مما تسبب في حالة من الرعب والإصابات متفاوتة الخطورة بين اللاعبين.

وأسفرت الحادثة عن إصابات متنوعة شملت كسوراً وقطعاً في القدم لبعض اللاعبين وجروحاً وكدمات متفرقة وحالات إغماء شديدة نتيجة الصدمة والارتطام.

وحتى الآن لا يزال اللاعبون المصابون تحت الرعاية الطبية في المستشفى، وسط متابعة مكثفة من إدارة النادي والجهاز الطبي لقطاع الناشئين.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي مفصل من إدارة نادي بيراميدز بشأن أسباب العطل الفني في المصعد أو عدد اللاعبين الذين كانوا داخله بالضبط.