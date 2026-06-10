وصف المستشار الإعلامي والمهتم بالشأن الرياضي، طلال الناشري، بطولة كأس العالم 2026 بـ«الرحلة الإنسانية» قبل أن تكون حدثاً كروياً، مؤكداً أن الملاعب في أمريكا والمكسيك وكندا ستشهد كتابة حكايات جديدة وتاريخاً مختلفاً في عالم الساحرة المستديرة.



وقال الناشري في تصريح خاص لـ«عكاظ» إن المونديال القادم يحمل طابعاً استثنائياً كونه يُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً وباستضافة ثلاث دول، ما يمنحه بعداً جغرافياً وثقافياً غير مسبوق. وأضاف: «الحدث لم يعد مقتصراً على الـ90 دقيقة داخل الملعب، بل امتد ليصبح منصة عالمية للحوار بين الشعوب، وفرصة لعرض ثقافات الأمم، وتجسيد قيم الاحترام والتعايش».



وأشار إلى أن كأس العالم تمثل فرصة نادرة للأجيال الجديدة لتتعرف على معنى «المونديال» الحقي، ليس فقط من خلال الأهداف والبطولات، بل عبر ما يصاحبه من تفاعل جماهيري وروايات إنسانية تصنعها الجماهير من مختلف القارات، وتابع:«كل نسخة تترك أثراً.. حكاية لاعب من الشارع وصل للعالمية، أو دمعة مشجع عاش الحلم بعد انتظار طويل. هذه التفاصيل هي التي تجعل من كأس العالم حدثاً لا يُنسى».



وختم الناشري حديثه بالتأكيد على أن نسخة 2026 ستكون مختلفة بكل المقاييس، سواء على مستوى التنظيم أو المشاركة أو الحضور الجماهيري، مشدداً على أن العالم سيعيش «شهراً كاملاً من الفرح الكروي الذي يعبر الحدود واللغات»، وأن الملاعب ستكون مسرحاً لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم.