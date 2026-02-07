حقق النجم السنغالي ساديو ماني رقماً مميزاً بتسجيله هدفاً في فوز نادي النصر على الاتحاد 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثنائية النصر بتوقيع ساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة 84، وأنجيلو في الدقيقة 90+6 بعد هجمة مرتدة سريعة، ليحصد الفريق 3 نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

7 مساهمات تهديفية أمام «النمور»

ووفقاً لشبكة «أوبتا»، المتخصصة في الإحصاءات، رفع ساديو ماني مساهماته التهديفية أمام الاتحاد في بطولة الدوري السعودي إلى 7 (5 أهداف، وتمريرتان حاسمتان)، وهو أكبر عدد من المساهمات التهديفية له أمام فريق واحد منذ انضمامه إلى صفوف النصر عام 2023 قادماً من بايرن ميونخ الألماني.

أرقام ماني هذا الموسم

وخاض ماني 21 مباراة بقميص النصر في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.