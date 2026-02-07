أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة مهاجمه البرازيلي رودريغو غوس، قبل مباراته ضد فالنسيا غداً (الأحد) ضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني: «بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة لاعبنا رودريغو بالتهاب الأوتار في عضلة الفخذ الخلفية لساقه اليمنى».

مدة الغياب

ولم يكشف النادي مدة غياب مهاجمه البرازيلي، لكن صحيفة «آس» الإسبانية أشارت إلى أن رودريغو يحتاج نحو 10 أيام للتعافي، ما يعني غيابه عن مواجهتي فالنسيا وريال سوسيداد في الليغا.

ويزداد الوضع تعقيداً بالنسبة لريال مدريد، الذي يفتقد بالفعل بعض نجومه، أبرزهم جود بيلينغهام بسبب الإصابة، وفينيسيوس جونيور للإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

وشارك رودريغو في 26 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.