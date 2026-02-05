كشف المدير الرياضي لنادي فنربخشة التركي ديفين أوزيك سبب كتابة نسبة 1% على قميص النجم الفرنسي نغولو كانتي، خلال تقديمه لاعباً في صفوف الفريق، قادماً من الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان نادي فنربخشة قد أعلن، أمس الأول (الثلاثاء)، فشل إتمام صفقة انتقال كانتي، بسبب خطأ من جانب نادي الاتحاد في إدخال بيانات اللاعب عبر نظام الانتقالات الدولي «TMS»، قبل أن يعود النادي التركي ويعلن، بعد ساعات قليلة، نجاح الصفقة رسمياً، بالتزامن مع انتقال مهاجم الفريق يوسف النصيري إلى الاتحاد.

مشروع إنساني وراء نسبة 1%

وقال أوزيك، في تصريحات نقلتها صحيفة «فاناتيك» التركية: «سيكون كانتي من رواد مشروعنا 1% (التبرع بنسبة 1% من الراتب) للأطفال ذوي الإعاقة، نرحب بانضمامه إلى عائلتنا، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح بقميص فنربخشة».

إشادة بالنجم الفرنسي

وأضاف المدير الرياضي لفنربخشة: «يسعدنا انضمام أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، إذ تُوج كانتي خلال مسيرته الكروية بمعظم الألقاب الكبرى، مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، وسنستفيد كثيراً من عقليته الفائزة وخبرته الواسعة».

وختم أوزيك تصريحاته قائلاً: «لم نتعاقد مع لاعب كرة قدم رائع فحسب، بل مع إنسان رائع أيضاً».