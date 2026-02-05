تُختتم اليوم الخميس، مباريات الجولة الأولى لبطولة «جدة 2026» لكرة القدم، والتي تقام على ملعب القرية الأولمبية بمدينة جدة، ففي تمام الساعة 8:45 مساءً، يلتقي فريق العربي (بطل دوري جدة 2024) مع الوداد الطائفي (بطل كأس الطائف 2024) ضمن المجموعة H.



وعند الساعة 10:40 مساءً، تنطلق أولى مباريات المجموعة D، بمواجهة فريق حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة (وصيف بطولة 2025) مع نظيره الأمن الدبلوماسي بمنطقة مكة المكرمة.



وكان فريق (الدوريات الأمنية) بمحافظة جدة، حقق فوزاً صعباً بنتيجة 4-3 أمام (قوة أمن المنشآت) بمنطقة مكة المكرمة، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب القرية الأولمبية، ضمن المجموعة (C) في ثالث أيام الجولة الأولى لبطولة «جدة 2026» لكرة القدم، أحرز أهداف الفائز كل من: فيحان الحارثي، وعبدالعزيز حنش، وسعود عسيري، بالإضافة لهدف عكسي سجله «غربا جبريل» في مرماه، فيما سجلت أهداف المنشآت عبر جعفر موسى، وغربا جبريل، وعلي العبسي.



وضمن انطلاقة منافسات المجموعة (G)، تجاوز فريق التعاون من (جدة) منافسه نجوم الفرسان من (الطائف)، حين انتصر عليه بهدفين دون رد، سجلهما الفاتح سليمان وخالد المنتشري.