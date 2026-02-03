‏اعتذر نادي فنربخشة التركي لجماهير ناديه عن عدم تمكنه من إتمام صفقة لاعب نادي الاتحاد «كانتي»؛ بسبب خطأ في إدخال بيانات اللاعب عبر نظام «TMS»، جاء ذلك عبر بيان نشره في موقعه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي«X» وقال فيه: «أجرى نادينا عملية انتقال اللاعبين نغولو كانتي ويوسف النصيري، في صفقة تبادلية مع نادي الاتحاد، بدقة متناهية وفقاً للخطة الموضوعة، بناءً على طلب الجهاز الفني، تم التوصل إلى اتفاقات مع اللاعبين، وأُجريت الفحوصات الطبية اللازمة، وحصلنا على الموافقات المطلوبة، وأوفى نادينا بجميع التزاماته كاملةً وفي الوقت المحدد. كما تم تحميل جميع المستندات المتعلقة بتسجيل الانتقالات إلى النظام بشكل صحيح وكامل خلال الفترة المحددة». وأضاف البيان: «ونظراً لإدخال النادي الآخر معلومات نظام إدارة الانتقالات «TMS» بشكل خاطئ، لم يتمكن نادينا من إتمام الصفقة خلال فترة التسجيل المحددة. وعليه، طلبنا تمديداً للمهلة، وأجرينا المناقشات اللازمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، واتخذنا جميع الخطوات اللازمة لحل المشكلة. ومع ذلك، لم يُكمل النادي الآخر الصفقة دون تقديم أي مبرر لنا نتيجةً لهذه التطورات، لم نتمكن للأسف من إتمام عملية الانتقال المذكورة»، لافتاً أن النادي يتفهم ويشارك أنصار ناديه خيبة الأمل التي سببتها هذه العملية، مشدداً على أن النادي سيعيد هيكلة فريقه بنفس العزيمة والانضباط بما يتماشى مع أهدافه الرياضية.