أدرك الفتح تعادلاً قاتلاً مع ضيفه الحزم بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الفتح ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين، وتمكن الحزم من التقدم بالنتيجة قبل نهاية الشوط الأول عندما تحصل على ركلة جزاء سددها بنجاح عمر السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي (د:42)، وفي الوقت بدل الضائع أنبرى جورجي فيرنانديز لاعب الفتح لتمريرة زميله زيدو يوسف ليضع الكرة في المرمى هدف تعادل للفتح في الوقت القاتل (د:90+1).



وبهذه النتيجة يحقق الفتح تعادله الخامس ويصل للنقطة الـ23 في المركز العاشر، فيما حقق الحزم تعادله السادس ووصل للنقطة الـ21 في المركز الـ11.