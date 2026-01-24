كما انفردت «عكاظ»، رفعت إدارة نادي الوحدة صباح اليوم أوراق اللاعب الجزائري مهدي بن جمعة إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقيد اللاعب في قائمة الفريق بعد أن تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة موسم، ومن المؤكد مشاركته في مواجهة جدة الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم (يلو)، المقررة في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بعد وصول اللاعب فجر اليوم (السبت) إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.



وفي سياق متصل، حسمت إدارة النادي عقداً احترافياً مع اللاعب عبدالواحد النخلي، القادم من نادي النجمة، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.



وكانت إدارة نادي الوحدة اتفقت مع 3 لاعبين من أصل 8 (5 محليين و3 أجانب) بهدف تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث ستعلن فور حصولها على المكافأة المالية التوقيع مع الجزائري فاروق شافي، والثنائي المحلي عمار النجار وهاني الصبياني، على أن يتم الكشف عن باقي صفقات اللاعبين تباعاً بعد الاتفاق على التفاصيل المادية كافة.