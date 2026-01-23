عزز محمد كنو صدارة الهلال لقائمة تاريخية في دوري روشن السعودي، بعد أن سجل هدفاً في فوز فريقه على الفيحاء بـ 4 / 1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس (الخميس) ضمن منافسات الجولة الـ17.

وافتتح فريق الفيحاء التسجيل في الدقيقة 14 بواسطة فاشيون ساكالا، إلا أن الهلال رد بقوة مسجلاً أربعة أهداف عبر كل من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وأورلاندو موسكيرا (الذي سجل هدفاً في مرماه)، ومحمد كنو، وأخيراً ماركوس ليوناردو في الدقائق 37 و45 و61 و90 على التوالي.

تنوع تهديفي لافت

ووفقاً لشبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، أصبح الهلال الفريق الأكثر تنوعاً في مسجلي الأهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي، إذ سُجل له 20 هدفاً على الأقل بواسطة 16 لاعباً مختلفاً بعد هدف محمد كنو.

وأضافت أنه لم يُسجّل هذا العدد من الأهداف لأي فريق آخر أكثر من 9 لاعبين في تاريخ المسابقة المحلية.

صدارة هلالية

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه النصر صاحب المركز الثاني.