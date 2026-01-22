تختتم مساء اليوم (الخميس)، لقاءات الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 لقاءات مهمة، إذ يستضيف التعاون نظيره الحزم (6:15م)، ويلتقي القادسية بضيفه الاتحاد (8:30م)، وفي التوقيت ذاته يواجه الهلال فريق الفيحاء.

على ملعب المملكة ارينا بالرياض، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام ضيفه الفيحاء سعياً للفوز ومواصلة تصدره لجدول الترتيب، إذ يملك 41 نقطة حصدها من 13 انتصاراً وتعادلين وله من الأهداف 40 وعليه 14 هدفاً، فيما يدخل الفيحاء هذا اللقاء بحثاً عن الخروج بنتيجة إيجابية والابتعاد قليلاً عن مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 14 نقطة حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 13 وعليه 27 هدفاً.

وعلى ملعبه وبين جماهيره يطمح فريق التعاون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث من أمام ضيفه الحزم ليواصل مطاردته للمتصدر، فيما يطمح الحزم للفوز والقفز لمراكز الوسط، ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من 11 فوزاً وتعادل و3 خسائر، وله من الأهداف 33 وعليه 17 هدفاً، فيما يحتل الحزم المركز الـ11 برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 15 وعليه 27 هدفاً.

وعلى استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض فريق القادسية لقاء مهماً وصعباً أمام ضيفه الاتحاد، ويسعى كل منهما لتحقيق النقاط الثلاث وتجديد آماله في المنافسة على مراكز القمة، إذ يحتل القادسية المركز الخامس برصيد 33 نقطة حصدها من 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 36 وعليه 14 هدفاً، فيما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 27 نقطة حصدها من 8 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 28 وعليه 18 هدفاً.