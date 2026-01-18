بعد 24 ساعة من تصريحاته النارية تجاه ناديه السابق الهلال، اعتذر المدير الفني لنادي النصر «جيسوس» بطريقة غير مباشرة للهلاليين عقب فوزه على الشباب بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما على استاد الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري «روشن» السعودي لكرة القدم للمحترفين، ليستعيد «العالمي» نغمة الانتصارات، إذ قال في المؤتمر الصحفي: «أنا أتحمل مسؤولية كبيرة كوني مدرباً للنصر، لكنني لم أنسَ السنوات التي قضيتها مع فريقي السابق الهلال، ولم أقلل من قيمته، وكرة القدم السعودية تشهد تطوراً كبيراً، ولا أريد أن يتم تفسير حديثي بشكل خاطئ، فأنا أحترم الجميع». وأضاف: «لا أريد أن يُنسب لي بعض الأقاويل، ولا أقصد الإساءة للهلال، فقد حققت معه الكثير من الإنجازات، وأرغب أن يستمر الاحترام المتبادل بيننا». وعن المباراة قال جيسوس: «انتصرنا بعد نتائج سلبية، والديربي دائماً صعب ولا يخضع للمقاييس، والشباب يمتلك لاعبين جيدين ولا يعكسون المركز الذي يتواجدون فيه». وعن مستقبل اللاعب عبدالرحمن غريب، قال: «قرار تجديد عقده من عدمه يعتمد على اللاعب حالياً، وتحدثت مع غريب بأنه سيشارك اليوم وكان جاهزاً وسجل هدف الفوز وقدم مستوى رائعاً». وحول تعاقدات الفريق في هذه الفترة قال: «أريد تعزيز صفوف الفريق لكن الأمور المادية لا تساعد في الوقت الحالي، وحالياً نمتلك 8 أجانب، ولا توجد فرصة للتوقيع مع لاعب، وأنا سعيد جدّاً بالأداء في الدور الأول».