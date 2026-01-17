حسم فريق مانشستر يونايتد ديربي مانشستر أمام ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بداية مثالية لكاريك

وجاءت مباراة اليوم كأول ظهور لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد مايكل كاريك، الذي تولى المهمة حتى نهاية الموسم، خلفاً للبرتغالي روبن أموريم.

مبيومو يفتتح.. ودورغو يؤكد

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 65، عقب هجمة مرتدة سريعة، أنهاها الكاميروني بريان مبيومو بتسديدة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس جيانلويجي دوناروما.

وعزز «الشياطين الحمر» تقدمهم بالهدف الثاني في الدقيقة 76، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى، قابلها باتريك دورغو بتسديدة في الشباك.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بفارق ست نقاط عن آرسنال المتصدر، الذي يواجه نوتنغهام فورست في وقت لاحق من اليوم ضمن الجولة ذاتها.

في المقابل، تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، معززاً آماله في المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.