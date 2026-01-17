في الأمتار الأخيرة من بطولة كأس أفريقيا لا تزال المنافسة على صدارة ترتيب هدافي ​كأس أمم أفريقيا 2025​ مفتوحة لأكثر من لاعب، بعد تأهل منتخبي المغرب والسنغال إلى المباراة النهائية على حساب نيجيريا ومصر في نصف النهائي، حيث لا يزال اللاعب المغربي ​إبراهيم دياز​ يتصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، يليه ​محمد صلاح​ قائد ​منتخب مصر​ والنيجيري ​فيكتور أوسيمين​ برصيد 4 أهداف لكل منهما، مع بقاء الفرصة أمام الثلاثي لزيادة حصيلتهم التهديفية في المباريات القادمة، إذ تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر ونيجيريا يوم السبت، على أن تُلعب المباراة النهائية بين المغرب والسنغال يوم الأحد، هذا ويأتي ترتيب الهدافين الـ10على النحو التالي:



- إبراهيم دياز (المغرب) 5 أهداف



- محمد صلاح (مصر) 4 أهداف



- فيكتور أوسيمين (نيجيريا) 4 أهداف



- رياض محرز (الجزائر) 3 أهداف



- أديمولا لوكمان (نيجيريا) 3 أهداف



- أيوب الكعبي (المغرب) 3 أهداف



- أماد ديالو (كوت ديفوار) 3 أهداف



- لاسين سينايوكو (مالي) 3 أهداف



- غايل كاكوتا (الكونغو الديمقراطية) هدفين



- نيكولاس جاكسون (السنغال) هدفين