كشف تقرير صحفي عن بدء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مفاوضاته مع زين الدين زيدان، من أجل تولي مهمة تدريب منتخب فرنسا الأول عقب بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان المدرب الحالي ديديه ديشامب قد أعلن في وقت سابق رحيله عن تدريب «الديوك» الفرنسية عقب نهاية مشوار المنتخب في مونديال 2026.

مفاوضات سرية

رغم تأجيل الإعلان وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإنه على الرغم من قرار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، تأجيل الإعلان الرسمي عن خليفة ديشامب إلى ما بعد كأس العالم، تفادياً لتشتيت تركيز المنتخب، فإن الاتحاد الفرنسي بدأ بالفعل مفاوضات سرية مع زيدان. جهاز فني موسّع.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الفرنسي يناقش مع زيدان ملامح الجهاز الفني المستقبلي للمنتخب، حيث يُرجّح، في حال عدم حدوث أي ظروف غير متوقعة،