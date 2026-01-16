واصل فريق الاتحاد (حامل اللقب) تفريطه في النقاط بعد خسارته من ضيفه الاتفاق بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ(16) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، وتمكن الاتفاق من تسجيل هدفه الوحيد عند الدقيقة (54) عن طريق لاعبه خالد الغنام، وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى (25) نقطة بالمركز السابع، في حين تجمد رصيد الاتحاد النقطي عند النقطة (27) بالمركز السادس.



وتسببت هذه الخسارة في غضب جماهيري كبير على الإدارة الاتحادية العاجزة عن إبرام أي صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية رغم حاجة الفريق لتدعيم صفوفه.