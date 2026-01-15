أعرب نادي الرياض عن استغرابه الشديد من قرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين بعدم اعتماد ملعبه ضمن قائمة الملاعب التي شملها مشروع التطوير، رغم استيفائه المتطلبات الأساسية كافة، التي تقع تحت مسؤوليته، وبعد الجهود الكبيرة التي بذلها النادي خلال الفترة الماضية في هذا الجانب.



وأوضح النادي، في بيان إعلامي، أن مشروع إعادة النادي إلى دوري المحترفين لم يكن مقتصراً على الجانب الفني فقط، بل شمل منذ انطلاقه العمل على بناء قاعدة جماهيرية حقيقية ومستدامة، معتبراً أن موقع النادي وملعبه يمثلان جزءاً أساسيّاً من هوية النادي وارتباطه المباشر بجماهيره، ولا يمكن فصلهما عن هذه الاستراتيجية.



وأكدت إدارة نادي الرياض أنها، ومنذ صعود الفريق الأول إلى دوري المحترفين، تقدمت بأكثر من طلب رسمي للسماح بإقامة المباريات على ملعب النادي، مع إبداء الاستعداد الكامل لتحمل جزء من تكاليف أعمال التطوير والمشاركة الفعلية في تهيئة الملعب بما يتوافق مع متطلبات رابطة الدوري، إلا أن تلك الطلبات لم تحظَ بالموافقة حتى تاريخه.



وأبدى النادي استغرابه من عدم السماح له باللعب على ملعبه لمدة ثلاثة مواسم متتالية، في وقت تم فيه منح أندية أخرى فور صعودها فرصة تطوير ملاعبها وتمكينها من اللعب عليها بشكل مباشر، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية.



وأشار البيان إلى أن هذا التحدي لا يقتصر على الفريق الأول فقط، بل يمتد ليشمل الفئات السنية في النادي، إذ يعاني نادي الرياض من نقص واضح في مرافق وملاعب التدريب مقارنة بأندية أخرى جرى تطوير ملاعبها ضمن المشاريع ذاتها، وهو ما يشكّل عبئاً إضافياً على مسيرة تطوير المواهب والقاعدة العمرية.



وفي ختام البيان، أكد نادي الرياض حرصه الكامل على التعاون الإيجابي مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين والجهات ذات العلاقة كافة، معرباً عن أمله في إعادة النظر في هذا الملف بما يحقق العدالة، ويدعم استدامة الأندية، ويسهم في تطوير كرة القدم السعودية بشكل عام