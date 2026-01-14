تعادل الاتحاد وضمك بنتيجة (1–1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.



وافتتح ضمك التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق لاعبه عبدالله القحطاني، مستثمراً إحدى الفرص الهجومية التي أتيحت لفريقه في الشوط الأول، قبل أن يتمكن الاتحاد من تعديل النتيجة مع نهاية الشوط ذاته عبر لاعبه مهند الشنقيطي عند الدقيقة 45.



وشهدت المباراة تنافساً فنياً عالياً، وفرض الاتحاد أفضليته في الاستحواذ وصناعة اللعب، مقابل اعتماد ضمك على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، وسط حضور جماهيري تفاعل مع مجريات اللقاء حتى صافرة النهاية.



وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما وصل ضمك إلى 10 نقاط في المركز الـ14، مواصلين سعيهما لتحسين مراكزهما في جدول الترتيب خلال الجولات القادمة من المسابقة.