تتواصل لقاءات الإثارة والندية في دوري روشن السعودي بإقامة 3 مباريات مساء اليوم (الثلاثاء)، إذ يلتقي الاتحاد مضيفه ضمك الساعة 8:30 مساء، وفي ذات التوقيت يستضيف الفتح نظيره الرياض، فيما يواجه الأخدود ضيفه الخلود الساعة 6:25 مساء، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام مضيفه ضمك بحثاً عن مواصلة صحوته للعودة لمراكز القمة، إذ يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة، حصدها من 8 انتصارات، وتعادلين، و3 خسائر، وله من الأهداف 27، وعليه 16 هدفاً، فيما يطمح فريق ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار والعودة لمراكز الوسط، إذ يحتل المركز الـ14، برصيد 9 نقاط، حصدها من انتصار وحيد، و6 تعادلات، ومثلها خسائر، وله من الأهداف 10، وعليه 24 هدفاً.

وسبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين 12 مرة، فاز الاتحاد في 5 لقاءات، فيما فاز ضمك في 4 لقاءات، وتعادلا في 3 لقاءات، وسجل هجوم الاتحاد 18 هدفاً، فيما أحرز هجوم ضمك 14 هدفاً.

وعلى ملعبه وبين جماهيره، يستضيف الفتح نظيره الرياض بحثاً عن مواصلة سلسلة انتصاراته التي وصلت لـ4 انتصارات متتالية قفزت به للمركز العاشر، برصيد 17 نقطة، حصدها من 5 انتصارات، وتعادلين، و6 خسائر، وله من الأهداف 16، وعليه 22 هدفاً، فيما يدخل فريق الرياض هذا اللقاء محتلاً المركز الـ15، برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين، و3 تعادلات، و8 خسائر، وله من الأهداف 12، وعليه 28 هدفاً، ويسعى لتحقيق فوزه الثالث في الدوري، والابتعاد عن مراكز الخطر.

والتقى الفريقان في 4 لقاءات في دوري المحترفين، تمكن الرياض من الفوز في لقاء، وتعادلا في 3 لقاءات، ولم يتمكن الفتح من تحقيق الفوز أمام ضيفه الرياض الذي تمكن هجومه من تسجيل 7 أهداف، بينما سجل هجوم الفتح 6 أهداف.

وعلى استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، يخوض الأخدود لقاء صعباً ومهماً أمام ضيفه الخلود، إذ يجمع أصحاب الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاث، والهروب من مراكز الهبوط، فيما يسعى الخلود للفوز والصعود لمواقع الأمان. ويحتل الأخدود المركز الـ17، برصيد 5 نقاط، حصدها من فوز، وتعادلين، و10 خسائر، فيما يحتل الخلود المركز الـ13، برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات، و9 تعادلات، ولم يسبق له تحقيق التعادل في أي مواجهة منذ انطلاقة الدوري للموسم الحالي.