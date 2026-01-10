تأهل منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد فوزه على نظيره الكاميروني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة).

عودة بعد غياب طويل

وبلغ المنتخب المغربي، الذي تستضيف بلاده البطولة ووسط دعم جماهيري كبير، هذا الدور للمرة الأولى منذ عام 2004، علماً أن لقبه القاري الوحيد تحقق عام 1976.

احتفال إبراهيم دياز بهدفه في مرمى الكاميرون.

دياز وصيباري يسجلان ثنائية «أسود الأطلس»

افتتح إبراهيم دياز التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 26، بعدما تابع ضربة رأس من أيوب الكعبي، مسجلاً هدفه الخامس في البطولة، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين.

وعزز إسماعيل صيباري تقدم «أسود الأطلس» بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74، بعد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، حسم بها المواجهة لصالح أصحاب الأرض.

انتظار المنافس المقبل

وينتظر المنتخب المغربي الفائز من مواجهة الجزائر ونيجيريا، المقررة اليوم (السبت)، لملاقاته في الدور نصف النهائي من البطولة.