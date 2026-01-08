حفَّز قائد النصر كريستيانو رونالدو أنصار فريقه واللاعبين بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بالدوري هذا الموسم، بعد التعادل مع الاتفاق 2-2، ثم الخسارة من الأهلي 2-3، وأخيراً ضد القادسية 1-2، إذ نشر عبر موقعه الرسمي في «x» عبارة «لم ينتهِ هذا النضال بعد. سنواصل العمل وسننهض معاً!»، إذ وجدت هذه العبارة تفاعلاً كبيراً من قبل محبي اللاعب، الذي واصل رحلة الوصول إلى الهدف 1000 في مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي، بعد أن قطع خطوة جديدة بوصوله إلى الهدف رقم 958 بعدما هز شباك القادسية، في خسارة النصر بنتيجة 1-2 في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي مساء اليوم (الخميس)، وقبل أيام من مباراة الديربي ضد المتصدر الهلال، توقف رصيد النصر عند 31 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأول، بينما رفع القادسية رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع.