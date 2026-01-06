أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً تمثل محوراً أساسيّاً في برنامج تطوير المنتخبات الآسيوية، مشدداً على أن البطولة باتت أداة عملية لإعداد اللاعبين للانتقال إلى المستويات الأعلى قارّياً ودوليّاً.



وأوضح أن المسابقة باتت جزءاً مهمّاً من أجندة الاتحاد الآسيوي، لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في رفع جودة الأداء الفني وتقييم جاهزية اللاعبين الشباب، وذلك بالنظر إلى النسخ الأخيرة من البطولة التي عكست تطوراً ملموساً في مستوى المنتخبات الآسيوية، مشيداً بما تشهده المنتخبات المشاركة من تطور فني يعكس التحولات التي تمر بها كرة القدم الآسيوية على صعيد التخطيط والبنية المؤسسية، مبيناً أن ذلك الأمر يمهد الطريق لمشاهدة بطولة قوية ترتقي لتطلعات الجماهير الكروية الآسيوية، وتبرز المواهب الشابة التي ستحمل لواء اللعبة في المستقبل.



وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالجاهزية التنظيمية للمملكة لاستضافة البطولة، مشيراً إلى أن المملكة تملك مقومات البنية التحتية المتقدمة والخبرة المتراكمة في استضافة الأحداث الكبرى، التي تمثل عناصر رئيسة لضمان إخراج البطولة وفق المعايير القارية والدولية المعتمدة.



وأكد أن التعاون المثمر بين الاتحادين الآسيوي والسعودي إضافة إلى دعم الجهات الرسمية في المملكة سيكون له أطيب الأثر في إخراج البطولة بأبهى صورة ممكنة، متمنياً التوفيق والنجاح لكل المنتخبات المشاركة في نقل الوجه المشرق عن كرة القدم الآسيوية في هذا المحفل القاري.