ضرب منتخب الكاميرون موعداً نارياً مع نظيره المغربي في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على جنوب أفريقيا بنتيجة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الأحد).

أهداف المباراة

افتتح المنتخب الكاميروني التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق جونيور تشاماديو، قبل أن يعزز كريستيان كوفاني تقدم «الأسود غير المروضة» بإحرازه الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني.

وقلص إيفيدينس ماكجوبا الفارق لصالح منتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 88، إلا أن محاولة العودة لم تكتمل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

موعد قمة ربع النهائي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره المغربي، الذي تأهل إلى الدور ذاته بعد فوزه على تنزانيا بهدف دون مقابل، الجمعة القادم، في قمة نارية يتسلح خلالها «أسود الأطلس» بعاملَي الأرض والجمهور.