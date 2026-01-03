«قف مكانك.. الأهلي هزمك».. هكذا كان شعار الفرحة الكبيرة العارمة التي عاشتها الجماهير الأهلاوية واللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية عقب الفوز المثير خلال كلاسيكو الجولة 13 من مباريات دوري روشن السعودي على الند القوي متصدر الدوري النصر بـ3 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة للجدل من حيث الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها طيلة 90 دقيقة من مجرياتها.



ونجحت كتيبة الألماني يايسله بوقف انتصارات الأصفر المتصدر، وبالوقت نفسه كسر عقدة النصر التي لازمت الأخضر منذ قرابة 5 سنوات من الآن، إذ كان آخر فوز للأهلي في 2020، وكسر سلسلة عدم الفوز في 7 لقاءات جمعتهما كانت جميعها لمصلحة النصر.



لقاء الكلاسيكو شهد الكثير من المفارقات أهمها أن الأهلي تخلص من صيام عمره «3650 يوماً»، أي 10 سنوات دون أن يكسب النصر في مدينة جدة، حيث كان آخر فوز بموسم 2015-2016.



وقبل مباراة أمس الأول التقى الفريقان 8 مرات في الدوري بمدينة جدة، نجح النصر في تحقيق 6 انتصارات، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، من دون أن يتمكن الأهلي من تذوق طعم الفوز، وخسر آخر 4 مباريات على أرضه.



وفرض الأهلي عقدة على «الأصفر»، إذ كانت رابع مواجهة بينهما في شهر يناير ولم يسبق للأهلي أن خسر في أيّ من هذه المواجهات حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة، لكن هذه المواجهة الأولى في هذا الشهر منذ 2013.



وتعد هذه الهزيمة الأولى للنصر بعد 21 مباراة من دون هزيمة في شهر يناير في الدوري فاز في 15 وتعادل في 6، في المقابل فاز الأهلي في آخر 4 مباريات في شهر يناير في الدوري، وقد حقق 4 انتصارات متتالية في هذا الشهر.



واستقبل النصر 4 أهداف في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني في الدوري السعودي هذا الموسم، ولم يستقبل سوى الرياض 5، والاتفاق 5 أهداف أكثر منه في البطولة.