واصل نجم الأهلي، رياض محرز، كتابة التاريخ رفقة منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما قاد «الخضر» للفوز على بوركينا فاسو بهدف نظيف سجله من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت أمس (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان محرز قد استهل مشواره في البطولة القارية بأداء لافت، إذ سجل هدفين في فوز الجزائر على السودان بثلاثية نظيفة، في الجولة الافتتاحية.

محرز يعادل رقمي رابح ماجر

وعادل رياض محرز الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة رابح ماجر، كأكثر لاعب جزائري مشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، برصيد 22 مباراة.

كما تساوى محرز مع ماجر في عدد المساهمات التهديفية عبر تاريخ مشاركات المنتخب الجزائري في «أمم أفريقيا»، بواقع 11 مساهمة تهديفية لكل منهما.

نجم الأهلي يتجاوز تاسفاوت

ووصل محرز إلى هدفه الدولي رقم 37 مع منتخب بلاده، ليفك الشراكة مع عبد الحفيظ تاسفاوت، وينفرد بالمركز الثاني في قائمة هدافي الجزائر التاريخيين، خلف إسلام سليماني المتصدر برصيد 46 هدفاً.