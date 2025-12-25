يسير نادي أبها بخطوات ثابتة في دوري يلو، متصدراً سلم الترتيب بـ27 نقطة بعد مرور 12 جولة، في مؤشر يعكس عودة قوية للفريق بعد موسم صعب. هذا الحضور الفني والتكتيكي المتوازن أعاد التفاؤل لجماهير «زعيم الجنوب» بإمكانية العودة إلى دوري روشن متى ما استمر الأداء على النهج ذاته. «عكاظ» التقت رئيس النادي سعد حامد الأحمري، الذي فتح ملف الموسم الحالي، متحدثاً عن أسباب التفوق، ورؤية الإدارة، وطموحات المرحلة القادمة في حوار اتسم بالوضوح والواقعية. فإلى تفاصيل الحوار:

• ما هي أسباب تفوق نادي أبها وتصدره دوري يلو رغم مستواه المتواضع في الموسم الماضي؟

•• التفوق بالمعنى الدقيق لم يأتِ إلا بتكاتف جهود وعمل إداري وفني متناغم، والعمل الرياضي الآن هو عمل تشاركي وتفاعلي يبدأ من العاملين من بوابة النادي إلى مجلس الإدارة مروراً بكل الطواقم الإدارية والفنية التي تحمل نفس الأهداف والرؤى والعطش للنجاح، وتحقيق المستهدفات التي يُطالب بها النادي من خلال منظومة الوزارة، وكذلك من خلال محبي الكيان الذين هم بالأساس شركاء رئيسيون وداعمون في كل الخطوات التي نمضي لها، ولا نغفل أن دوري يلو يوجد به 17 نادياً تماثلنا في الرغبة والطموح بتحقيق التفوق وحمل نفس التطلعات والطموح، ونحن في منافسات تحتمل ما تحتمله كرة القدم من عناوين الفوز والخسارة والتعادل والظروف المصاحبة لأي مباراة، وعلينا أن نتناغم معها ونتواءم ونجتهد، والتفوق في البداية والنهاية هو تراكم جهود، لا بد أن يصاحبها توفيق من الله وعون منه وتيسير.

• هل هناك تعاقدات جديدة في الفترة الشتوية؟

•• نعمل دائماً على التحسين، ولدينا مراجعات مستمرة للنشاطات والتقارير ومؤشرات الأداء، والتعاقدات تتم في بعض الأوقات بشكل سريع وتكون ميسرة ومحاطة بيسر، وفي أوقات أخرى نواجه صعوبات إزاء هذه التعاقدات على المستويين المالي والفني، ولدينا من يراجع كل ذلك ويمضي نحو أي خطوة بما تستدعيه الظروف المصاحبة، وكرة القدم وتعاقداتها مصحوبة بنجاح وربما فشل، إذ إن النجاح يسعدنا وهو ما نأمله دائماً ولو حدث، لا سمح الله، أي حظ غير جيد لا نقول فشلاً بل يعد ذلك خطوة للتعلم ودرساً مستفاداً، وجدير بالإشارة إلى أن التعاقدات الشتوية لا تكون من السهولة بمكان وتكتنفها بعض الصعوبات على مستوى البديل المناسب والحرص في ذلك.

• هل تراهن على صعود أبها لدوري روشن في نهاية الموسم؟

•• الرهان ليس مصطلحاً نستخدمه في الوقت الحالي، وهو مصطلح مبكر، حتى هدف الصعود لا نعمل عليه في العام الأول لمجلس الإدارة، وسنسير وهو أمامنا كضوء طبيعي ولكن لا نزال في أول 10 جولات من دوري طويل جداً ومنهك ومليء بالتحولات والتغيرات التي يتغير معها سلم الترتيب بشكل عجيب ودراماتيكي، وسنعمل بأقصى طاقاتنا وطموحاتنا وما نحصده في العام الأول سنكون راضين عنه، وسنكون قادرين على القياس الحقيقي لمشوار هذا العام.

• لماذا تم إلغاء بعض ألعاب النادي هذا الموسم؟

•• الإلغاء كذلك كلمة استخدمت من قبل غيرنا ولم نستخدمها، وما تم عمله هو إيقاف بعض الألعاب مدة مؤقتة، وهو إيقاف مصحوب بمبررات نرى وجاهتها وفق قرار جماعي لا فردي، وقرار خلص إليه المختصون في ظل أن هناك إنفاقاً كبيراً على هذه الألعاب مقابل عدم وجود إيراد يوازي ما يتم إنفاقه عليها أو عدم وضوح في الدعم المنتظر، ولعل ما عزز جدوى إيقاف هذه الألعاب أن هناك أندية أخرى ذات سبق على مستوى الألعاب - محل السؤال - قامت بنفس ما قام به نادي أبها، وبالتالي فهذه الألعاب ستكون محل اهتمام وإعادة بحث في أي وقت نرى مناسبة استئنافها استناداً على محوري «الدعم المالي والحفاظ على الاستدامة المالية».

• ما سبب استمرار تجاهل إدارتكم للإعلاميين على الرغم من انتقاداتكم للإدارة السابقة خلال الانتخابات؟

•• التجاهل غير موجود البتة، والنادي متاح للجميع ويسعدنا تلقي أي رأي أو نقد للتقويم لا التقويض ولم ننتقد الإدارة السابقة، وهم عملوا وقدموا جهوداً تشكر ونحن من بعدهم، وهذه عجلة الرياضة والتعاقب الإداري الطبيعي فيها، ونحتاج بالفعل إلى معرفة أين مكمن التجاهل، وهل هناك مطالبات مشروعة للإعلاميين حتى نستطيع المضي فيها ومعها، وإن كانت هناك جوانب تقصير لم نلمسها فسنتحدث فيها بكل شفافية ونكون على مسطرة واحدة من التفاهم والوعي ومعرفة الدور المطلوب من كل عنصر فاعل وفعال في المشهدين الإعلامي والرياضي.

• هل تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بناء على خبرات رياضية أم علاقات شخصية؟

•• أعتقد أن أجمل إجابة يمكن أن أضعها هنا هي الإحالة للسير الذاتية التي جرى إعلانها مسبقاً لأعضاء مجلس الإدارة وقبل مشوار الانتخابات، وهي تحمل في مضمونها الإجابة، وإذا تم تناولها على أنها خبرات منوعة في مجالات متعددة، والرياضة أحدها بالطبع، فذاك ما نتوقعه ونأمله، وإن تمت قراءتها على أنها علاقات شخصية فلا حيلة لنا أمام قراءة كهذه، ولا يمكن إقناع معتنقها بخلافها طالما لم يقتنع بالسير الذاتية والوجوه الشابة والعمل الذي نرى أنه جيد عطفاً على مرور ما نسبته 10% فقط من مدة مجلس الإدارة لـ4 سنوات.

• هل هناك توجه إداري لدعم وتحفيز حضور الجماهير الأبهاوية نتيجة العزوف الشديد عن مباريات الفريق؟

•• عمل الفريق المختص مستمر في مسارات الدعم والتحفيز، ومع الانتصارات المستمرة سيكون هناك حضور دون شك، مع أننا لا نرى ما تم وصفه بالضعف الشديد، إذ إن الجماهير توجد وقد يكون لتوقيت بعض المباريات دور في ذلك، خصوصاً إن لم يكن وقت المباريات في نهاية الأسبوع أو تقاطع التوقيت مع ساعات الدوام الرسمي، فيما التذبذب في الحضور الجماهيري تعاني منه أندية في دوري روشن فماذا عن التوقعات في دوري يلو، والجهود متواصلة والتفاؤل مطلب وأيضاً القادم سيكون أجمل بعون الله، وإن كانت الأرقام المسجلة للنادي في العشر الجولات الأخيرة داخل وخارج الأرض ممتازة، بالمقارنة بأعوام سابقة وكذلك مع أندية في دوري روشن.

• متى سيلعب فريق أبها على ملعبه أمام أندية يلو وكذلك أندية روشن عند الصعود؟

•• سيلعب بتكاتف الإعلام والحديث المستمر عن هذا الحلم والدعم من كل من يملك تحقيق ذلك، والواقع الذي أمامنا لا نملك شيئاً تجاهه، لكون الاشتراطات والضوابط لا تنطبق على الملعب الحالي، وهو ملعب أصبح أمامنا وأي رغبة ميدانية نحو فعل تغيير جذري هي رهن دعم الوزارة وتكاليف مالية، ووضع هذا الموضوع أولوية مركزية ليصبح ذلك ملموساً ومشاهداً، فيما إثارة مثل هذا السؤال مريحة ومناسبة، ولكن كنا ننتظرها كأبهاويين ومشجعين ومحبين منذ وقت مبكر كان من الممكن فعل شيء أسهل مما يمكن فعله الآن.

• لماذا لا يبادر أبها لتنظيم احتفالية تكريم لقدامى لاعبي جميع الألعاب في نهاية كل موسم رياضي؟

•• المبادرات متعددة والأفكار على طاولة النقاشات بشكل أسبوعي، ونحن نتحدث عن 4 أشهر هي عمر مجلس الإدارة الحالي، والمهمات لا تتوقف، والأنشطة متسارعة، والتحديات حديث يومي، والأندية لم تعد مستطيلاً أخضر، إذ أصبحت منظومة متكاملة تتحدث عن الحوكمة والهياكل التنظيمية والإدارات المتنوعة واللجان المتخصصة والألعاب المختلفة والمتابعات اللحظية والأنشطة الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية والفعاليات، وكلها تتابع من وزارة الرياضة وتُحدّث الإجراءات وخطوات العمل بشكل دوري.

• ما دور إدارة النادي في التواصل مع رجال الأعمال لأجل الدعم المادي؟

•• إدارة النادي تعمل على قدم وساق في هذا الملف، ونتطلع أن نحقق نجاحاً ملموساً يساعد النادي على الارتقاء بما هو مناط به، ويمكننا حينئذٍ العمل بتوازن في معادلة النجاح الرياضي الذهبية «فكر + إدارة رشيقة + مال = تفوق ونجاح».