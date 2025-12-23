تنطلق غداً (الأربعاء) منافسات الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، التي تشهد مواجهات قوية ومهمة في مسيرة الفرق نحو الصدارة ومناطق الأمان، أبرزها لقاء العُلا مع الجبلين، واستضافة الرائد فريق الدرعية، إلى جانب مواجهة المتصدر أبها مع الطائي.



وتُفتتح الجولة بإقامة مباراتين، إذ يستقبل الأنوار نظيره الباطن، فيما يلتقي البكيرية مع العربي، ويبحث الأنوار عن استعادة نغمة الانتصارات والابتعاد عن مناطق الخطر، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، في حين لا يزال الباطن يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم مكتفياً بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز الـ17، مع وجود مباراة مؤجلة له.



وفي لقاء آخر، يسعى البكيرية للعودة إلى سكة الانتصارات والاقتراب من فرق الصدارة، إذ يحل خامساً برصيد 22 نقطة، بينما يدخل العربي المواجهة منتشياً بفوزه في الجولة الماضية على الباطن، متقدماً إلى المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.



وتتواصل منافسات الجولة بعد غد (الخميس) بإقامة ثلاث مباريات، ففي واحدة من أبرز مواجهات الجولة، يستضيف الجبلين العُلا في لقاء قوي، إذ يسعى الجبلين لتعويض تعثره بالتعادل في الجولة الماضية أمام الجبيل، ليبقى في المركز السادس برصيد 20 نقطة، في المقابل يطمح العُلا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الذي قد يمنحه الصدارة مؤقتاً، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر أبها. ويستقبل الجندل نظيره العدالة بحثاً عن التقدم في سلم الترتيب، إذ يحل في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، بينما يسعى العدالة لتعويض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية، بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ16. ويتطلع الوحدة لمواصلة انتصاراته وتحسين موقعه في جدول الترتيب عندما يستضيف الجبيل متذيل الترتيب بنقطتين، فيما يحل الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.



وتُختتم الجولة يوم الجمعة بإقامة أربع مباريات، إذ يحل الدرعية ضيفاً على الرائد، ويستقبل الزلفي العروبة، ويواجه أبها المتصدر ضيفه الطائي، فيما يلتقي الفيصلي مع جدة.



ويستضيف الرائد الدرعية في مواجهة متقاربة، إذ تفصل بينهما أربع نقاط فقط، إذ يحتل الرائد المركز السابع برصيد 20 نقطة، بينما يأتي الدرعية ثالثاً برصيد 24 نقطة، ساعياً لمواصلة المنافسة على القمة. ويحل العروبة ضيفاً على الزلفي بهدف استعادة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فيما يسعى الزلفي لإيقاف نزيف النقاط بعد تراجعه للمركز الـ14 برصيد 10 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة له. ويستقبل أبها المتصدر نظيره الطائي سعياً للحفاظ على صدارته التي ينفرد بها برصيد 27 نقطة، بينما يدخل الطائي اللقاء بعد خسارته الثقيلة في الجولة الماضية، ليستقر في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.



ويختتم الفيصلي مواجهات الجولة بلقاء جدة، إذ يسعى الفيصلي لمواصلة انتصاراته والاقتراب من مراكز الصعود، إذ يحل ثامناً برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما يطمح جدة لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع.