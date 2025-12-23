أكد مدرب بولونيا فينتشينزو إيتاليانو، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة وتتويج نابولي بلقب كأس السوبر الإيطالي، أن فريقه قدّم أقصى ما لديه خلال المواجهة النهائية، مشيراً إلى أن التجربة ستسهم في تطور الفريق خلال المرحلة القادمة.



وقال إيتاليانو: «أشعر بالحزن من أجل جماهيرنا وكل من حضر اليوم لدعمنا، لكننا قدّمنا كل ما لدينا، ولا يمكن توجيه أي لوم للاعبين. واجهنا فريقاً قوياً جداً، ونابولي استحق الفوز بعدما قدّم أداءً استثنائياً ولم يمنحنا أي فرصة حقيقية».



وأضاف: «حاولنا في بداية المباراة اللعب بطابع هجومي والضغط عند استعادة الكرة، لكننا نجحنا في ذلك مرات محدودة، خصوصاً في الشوط الأول. في الشوط الثاني تحسن الأداء مع دخول مورو، وبدأنا نلعب بوتيرة أسرع ونصل إلى العمق أكثر من مرة، وكانت هناك فرصة كبيرة كان يمكن أن تغيّر مجرى اللقاء، لكن استقبال الهدف الثاني سريعاً أنهى المباراة».



وتابع: «هذه البطولة لا تغيّر شيئاً من مسارنا، فنحن ما زلنا ننافس في ثلاث بطولات؛ الدوري، وكأس إيطاليا، والدوري الأوروبي. مشاركتنا في السوبر جاءت نتيجة عمل مميز في الموسم الماضي، وسنحمل معنا هذه التجربة لأنها كانت تجربة جميلة ومهمة وستساعدنا على التطور».



واختتم مدرب بولونيا حديثه قائلاً: «الآن علينا طي الصفحة والتفكير في ما هو قادم. سنعود إلى بولونيا، نحصل على يوم راحة، ثم نبدأ التحضير للدوري. المشوار ما زال طويلاً، ولدينا طموح كبير لتحقيق نتائج إيجابية وتشريف جميع البطولات».