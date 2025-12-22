خسر الدحيل القطري أمام مضيفه تراكتور الإيراني بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما على استاد ياديغار إمام في مدينة تبريز، ضمن الجولة السادسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2025-2026. وتوقف رصيد الدحيل عند سبع نقاط، فيما رفع تراكتور رصيده إلى 14 نقطة ليضمن صعوده لدور الـ16.



وتقدم الدحيل في الشوط الأول عبر هدف بنجامين بوريغو من ركلة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يرد تراكتور بهدفين عن طريق شجاع خليل زاده وأمير حسين زاده في الدقيقتين 51 و(90+2).



وبادر الدحيل إلى تهديد مرمى منافسه منذ الدقيقة الأولى حينما استلم مهاجمه كريستوف بياتيك كرة خارج منطقة الجزاء قبل أن يُسددها أرضية قوية بيمناه بجوار القائم الأيمن.



بعد ذلك، حاول فريق تراكتور السيطرة على وسط الميدان مُعتمداً على عكس الكرات العرضية داخل الصندوق، ولاحت له محاولة إثر تسديدة أمير حسين زاده من خارج المنطقة نحو منتصف المرمى لكنها جاءت سهلة بين أحضان الحارس باوتيستا بوركي في الدقيقة (16).



واستغل الدحيل خطأ دفاع تراكتور في تمرير الكرة ليحصل على ركلة جزاء إثر عرقلة محمد نادري للاعب إدميلسون جونيور داخل منطقة الجزاء، نفذها الفرنسي بنجامين بوريغو الذي سددها عن يسار الحارس علي رضا بيرانفاند في الدقيقة (35)، لتنتهي مجريات الشوط الأول بتفوق الدحيل بهدفٍ دون مقابل.



في الشوط الثاني، حاول الفريق الإيراني الضغط على مرمى ضيفه، وأسفرت سيطرته عن تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة (51) إثر ركلة حرة مباشرة سددها تيبور خليلوفيتش قوية من خارج منطقة الجزاء نحو الزاوية اليسرى ارتدت من القائم قبل أن تعود أمام المدافع شجاع خليل زاده الذي تابعها مباشرة داخل الشباك.



بعد ذلك، سنحت الفرصة للاعب الدحيل لويس ألبرتو حينما أرسل كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج الصندوق مرّت فوق الزاوية اليسرى في الدقيقة (63).



وتبادل الفريقان المحاولات خلال الدقائق المُتبقية من زمن المباراة، مع وجود أفضلية للفريق المُضيف الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما تقدم حسين زاده بالكرة على مشارف المنطقة قبل أن يُسدد الكرة قوية مُتقنة في أعلى الزاوية اليمنى داخل الشباك في الدقيقة (90+2)، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لفريق تراكتور بهدفين لهدف.