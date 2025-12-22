أعلنت «البحر الأحمر الدولية» انضمام أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز إلى قائمة ملاك الوحدات السكنية في منتجع «نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف» والتي تعد جزءاً من تشكيلة «البحر الأحمر ريزيدنسز» الفاخرة التي تحمل علامات تجارية عالمية، وتقع في واحدة من أكثر الجزر تفرداً وتميزاً على مستوى العالم.



ورحب البحر الأحمر بالنجم البرتغالي الذي تردد مع جورجينا على وجهة «البحر الأحمر» منذ افتتاح أول منتجعاتها في عام 2023. وقد استمتعت العائلة بتجارب ومغامرات برية وبحرية متنوعة، وأسرهم الجمال الطبيعي الاستثنائي للوجهة، ما ألهمهم اتخاذ قرار امتلاك منزل خاص فيها. وقد اقتنى الثنائي فيلتين في «نجومه»؛ الأولى تضم ثلاث غرف نوم مخصصة للأوقات العائلية، والأخرى بغرفتي نوم لتكون مكاناً للرحلات الأكثر هدوءاً وخصوصية. وكان رونالدو وجورجينا من أوائل الملاك الذين جذبهم هدوء الجزيرة وطبيعتها الخلابة، وهما يواصلان اليوم استكشاف فرص استثمارية إضافية داخل الوجهة.



من جانبه رحب جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، بكريستيانو وجورجينا في مجتمع البحر الأحمر ريزيدنسز، مؤكداً أن قرارهما بالتملك هنا يعكس جاذبية الوجهة للباحثين عن مزيج متناغم بين المغامرة والخصوصية، وبين الفخامة والطبيعة، ونتطلع لمساعدتهما في اكتشاف كل ما تقدمه وجهة «البحر الأحمر» من تجارب ملهمة.



ويتميز منتجع «نجومه»، بموقعه الفريد الذي يبعد نحو 26 كيلومتراً عن البر الرئيسي، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر القوارب أو الطائرات المائية، مما يمنحه مستوى استثنائياً من الخصوصية والهدوء تندر مضاهاته عالمياً. ويضم المنتجع 19 فيلا فاخرة فقط تتمتع باستقلالية تامة، تتناغم فيها التصاميم العالمية والخدمات المصممة حسب الطلب مع الطبيعة البكر، حيث الرمال البيضاء والمياه الكريستالية الصافية.