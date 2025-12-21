شدد لاعب فريق نابولي ماتيو بوليتانو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة النهائية على لقب كأس السوبر الإيطالي بنسختها الـ(38)، التي ستجمع فريقه «نابولي» ومنافسه «بولونيا» على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في البطولة التي تستضيفها المملكة للمرة السادسة، بتنظيم وإشراف وزارة الرياضة، على أن فريقه يدخل المباراة بتركيز كامل، وقال: «المباريات النهائية تختلف تماماً عن أي مواجهة سابقة، ولا تخضع لما حدث في الدوري».



وقال بوليتانو: «كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وما حدث في الدوري لم يعد مهماً الآن. النهائي مباراة مختلفة تماماً، ويجب التعامل معها بعقلية جديدة».



وأضاف: «من الطبيعي أن نعود لتحليل المباريات السابقة، سواء التي خضناها هذا الموسم أو مواجهة الموسم الماضي التي كانت قوية وصعبة، لأن ذلك يساعدنا على فهم الجوانب الإيجابية وما يجب تحسينه».



وتابع لاعب نابولي: «قمنا نحن بذلك، وبالتأكيد بولونيا سيقوم بالأمر نفسه، فهذا جزء من الاستراتيجية والتحضير. كل فريق يحاول أن يكون أفضل من المباراة السابقة، وأن يطوّر أداءه».



وأشار بوليتانو إلى أهمية التفاصيل في مثل هذه المواجهات، قائلاً: «في النهائيات لا توجد مباريات سهلة، وكل فريق يسعى لتقليل أخطائه إلى الحد الأدنى، لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في النهاية».



واختتم حديثه بالتأكيد على جاهزية فريقه، موضحاً: «نحن نُحضّر لهذه المباراة بأقصى درجات التركيز، وندرك قوة المنافس، لكننا نثق بأنفسنا وبقدرتنا على تقديم مباراة كبيرة».