يستهل المنتخب المغربي مشواره في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بمواجهة منتخب جزر القمر غدا (الأحد)، الساعة (10:00) مساء، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في المباراة الافتتاحية للبطولة. وتعتبر هذه المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ البطولة القارية، حيث يدخل «أسود الأطلس» المباراة عقب وجودهم في المركز الـ11 عالمياً، فيما يحتل منتخب جزر القمر المركز 108.



والتقى المنتخبان في المواجهات المباشرة من خلال 4 مناسبات سابقة، وكانت السيطرة للمغرب بـ3 انتصارات مقابل تعادل وحيد. وكان أول لقاء جمعهما في التصفيات الأفريقية نسخة 2019، حيث انتصرت المغرب ذهاباً بهدف نظيف وتعادلا إياباً بهدفين لكل منهما، ليكملا مسيرهما معاً نحو النهائيات.



كما تواجه المنتخبان في دور المجموعات بنسخة 2021 في الكاميرون، وانتهى اللقاء حينها بانتصار مغربي بهدفين دون رد سجلهما سليم أملاح وزكريا أبو خلال، قبل تجدد المواجهة بينهما في كأس العرب بقطر في ديسمبر الجاري، حيث كسب أسود الأطلس 3/1.



ويخوض المنتخب المغربي كأس أمم أفريقيا للمرة الـ20 في تاريخه، والخامسة على التوالي منذ 2017، بينما يسجل منتخب جزر القمر حضوره الثاني فقط بعد ظهوره الأول التاريخي في نسخة الكاميرون، ومن المفارقات العجيبة أن جزر القمر ستلاقي مستضيف البطولة للمرة الثانية على التوالي في مبارياتها بكأس الأمم الأفريقية، بعد أن خاضت آخر مواجهة لها في النسخة الماضية أمام «المضيف» الكاميروني وخسرت بصعوبة بهدفين لهدف في دور الـ16.



وبالعودة لنسخة 2021، تأهل المنتخبان معاً من المجموعة الثالثة، حيث تصدر منتخب المغرب المجموعة، وحل منتخب جزر القمر ضمن أفضل الثوالث متفوقاً على منتخب غانا الذي تذيل الترتيب.



ويمتلك المغرب سجلاً رائعاً، إذ توج باللقب عام 1976، وحل وصيفاً عام 2004، ويدخل النسخة الحالية بسلسلة من الانتصارات في مبارياته الافتتاحية بآخر 3 بطولات، مع الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات افتتاحية خاضها.



ويعتبر «أسود الأطلس» أول منتخب أفريقي يتأهل لدور نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ويدخل منتخب المغرب البطولة بسجل قوي في التصفيات القارية، حيث حقق العلامة الكاملة بـ6 انتصارات، مسجلاً 26 هدفاً، وكان إبراهيم دياز هداف منتخب بلاده بـ7 أهداف.



في المقابل، يملك منتخب جزر القمر طموحاً كبيراً من خلال وجوده في البطولة الأفريقية، وهو واحد من 4 منتخبات تأهلت للنهائيات على مر التاريخ بجانب الرأس الأخضر، ومدغشقر، وموريشيوس.



