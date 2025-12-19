«وفاة أسطورة سباق «ناسكار» وعائلته في تحطم طائرة بكارولاينا الشمالية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، مساء (الخميس)، في تحطم طائرة أعمال من طراز سيسنيا 550 في مطار ستيتسفيل الإقليمي بولاية كارولاينا الشمالية، ومن بين الضحايا سائق ناسكار السابق غريغ بيفل وزوجته كريستينا وابنتهما إيما وابنهما رايدر، بالإضافة إلى 3 ركاب آخرين.



وفاة بطل سباقات ناسكار

وأكدت منظمة ناسكار للسباقات وأسر الضحايا وفاة بيفل (55 عاماً) وعائلته، إلى جانب دينيس داتون وابنه جاك، وكريغ وادزورث، وهو عضو قديم في مجتمع ناسكار.

تحطم طائرة خاصة في أمريكا

ووفقاً للسلطات المحلية، كانت الطائرة مسجلة باسم شركة مرتبطة ببيفل، وانطلقت من المطار حوالى الساعة 10:06 صباحاً متجهة إلى فلوريدا، لكنها حاولت العودة فوراً للهبوط بسبب ظروف جوية سيئة، وتحطمت حوالى الساعة 10:15 صباحاً، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في موقع الحادث.



تفحم الجثث بسبب الحريق

وقالت دورية الطرق السريعة في كارولاينا الشمالية إن الحريق الشديد بعد التحطم حال دون التعرف الفوري على الجثث، لكن شهوداً أكدوا صعود بيفل وعائلته إلى الطائرة.

وأرسلت هيئة سلامة النقل الأمريكية فريق تحقيق إلى الموقع، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل التحقيق خلال ساعات.

من هو غريغ بيفل؟

وكان بيفل، الذي فاز بـ19 سباقاً في سلسلة كأس ناسكار على مدار 20 عاماً، قد اختير عام 2023 ضمن أعظم 75 سائقاً في تاريخ المنظمة.

وكان آخر سباق له في السلسلة الرئيسية عام 2022 في تالاديغا، لكن شهرته امتدت خارج الحلبات، حيث اشتهر بجهوده الإنسانية بعد إعصار هيلين الذي ضرب غرب كارولاينا الشمالية العام الماضي، إذ استخدم مروحيته الخاصة لإنقاذ المتضررين وتوصيل المساعدات.

نعي الضحايا

وأعرب السناتور الجمهوري توم تيليس عن حزنه قائلاً: «كان غريغ عملاقاً في مجتمع ناسكار داخل الحلبة وخارجها، وبعد إعصار هيلين، سارع للمساعدة دون تردد باستخدام مروحيته الشخصية لإنقاذ الضحايا وتقديم المساعدات الحيوية».

كما نعاه حاكم الولاية جوش ستين، واصفاً الخبر بـ«المفجع»، مشيداً بشجاعة بيفل ورحمته.

إغلاق المطار

وأغلق المطار، الذي يبعد نحو 45 ميلاً شمال شارلوت ويخدم شركات كبرى وفرق ناسكار، حتى إزالة الحطام من المدرج.

ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق، مع الإشارة إلى ظروف جوية سيئة تضمنت أمطاراً خفيفة وسحباً منخفضة.